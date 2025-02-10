Роковое поражение: ирландский боксер умер в больнице после проигрыша в чемпионском бою

Мировое боксерское сообщество понесло невосполнимую потерю. Умер 28-летний ирландский боксер Джон Коуни.

После титульного поединка в Белфасте боец получил травму. После чего ирландца сразу госпитализировали, врачи не смогли спасти жизнь спортсмена, сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

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Детали смерти боксера

Джон Куни провел бой с валлийским оппонентом Натаном Гоуэллсом 1 февраля в Ulster Hall, что в Белфасте. Соперник в девятом раунде нокаутировал ирландца, после чего он был доставлен в больницу с внутричерепной гематомой.

Медики больницы Royal Victoria провели операцию ирландскому боксеру, но после недели борьбы за жизнь Джон Куни ушел в мир иной. О смерти спортсмена 8 февраля сообщила промоутерская компания MHD Promotions.

С полным опустошением мы должны объявить, что после недели борьбы за свою жизнь Джон Куни, к сожалению, умер,

– говорится в заявлении организации.

Джон Куни защищал титул Кельтского чемпиона в поединке против Натана Гоуэллса. Поражение валлийцу стало первым и последним в карьере ирландского боксера.

Напомним, что Куни получил чемпионский титул в ноябре 2023 года. Джон победил в первом раунде Лиама Гейнора в поединке в Дублине.