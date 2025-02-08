58-летняя живая легенда бокса продержался в ринге все установленные раунды против на 31 год младшего от себя соперника. В первых двух раундах Майк пытался продемонстрировать, что "есть еще порох в пороховницах", но в итоге проиграл по решению судей – 79-73.

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Тайсон пережил проблемы со здоровьем

Ранее Тайсон рассказывал, что еще до сих пор не смог восстановиться после боя против Джейка Пола. Только теперь легендарный "Железный Майк" признался, почему вообще решил выйти в ринг против боксера-шоумена. Майк в очередной раз шокировал своими проблемами со здоровьем, которые возникли накануне поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

За недолго перед боем у меня возникла язва, я пережил десять переливаний крови. Но я решился на этот бой, я думал, что они подадут на меня в суд, если я откажусь драться,

– заявил Майк Тайсон.

В СМИ сообщали, что часть из заработанного гонорара Тайсон потратил на покупку нового дома с роскошной территорией. Была информация, что "Железный Майк" может снова выйти в ринг, но но только в выставочных шоу.

Зато следующий бой Джейка Пола мог быть против звездного Сауля "Канело" Альвареса. Но последний подписал контракт с Rhiyad Season. Также было анонсировано шоу, в котором Джейк Пол должен сразиться со своим старшим братом Логаном Полом. Их поединок состоится 27 марта этого года.