В первых двух раундах "Железный Майк" имел очень неплохой вид в ринге. Однако с каждым раундом Джейк Пол начал забирать преимущество и доминировать в ринге.

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Легенда бокса оценил свое состояние после боя

"Железный Майк" хоть и устоял все установленные раунды, но уступил боксеру-блогеру по единогласному решению судей – 80-72, 79-73 (дважды). Майк Тайсон потерпел свое седьмое поражение в профессионалах. Хотя проиграл на 31 год младшему оппоненту.

Легендарный боксер признался, что уже прошло более двух месяцев, а он до сих пор на все сто процентов не сумел отойти от поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Я сейчас чувствую себя достаточно хорошо. Но я до сих пор не сумел полностью отойти от этого боя на 100 процентов. Однако со мной все в порядке,

– заявил "Железный Майк".

Напомним, что сразу после поединка Тайсон заговорил о возможном бое с Логаном Полом, старшим братом Джейка. Но все так и осталось на уровне слов. Недавно было анонсировано о очной битве двух братьев Полов, на 27 марта 2025 года.

Зато Майк наслаждается отдыхом и даже успел купить роскошный дом на заработанный гонорар за бой против Пола-младшего.