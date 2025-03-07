Вечер бокса состоится 7 марта в 21:00 по киевскому времени в Лондоне в Королевском Альберт-Холле. В главном поединке шоу Наташа Джонас сразится против Лорен Прайс, сообщает 24 канал.

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Где смотреть бой Джонас – Прайс

Бой между Наташей Джонас и Лорен Прайс является историческим событием для женского бокса. Британская и валлийская бойчихи встретятся в объединительном поединке за титулы WBC, IBF, WBA, IBO и The Ring в полусреднем весе.

Вечер бокса, посвященный Международному женскому дню, покажет медиасервис MEGOGO. Трансляция украинской будет доступна по подпискам – "Максимальная", "Спорт" и "MEGOPACK XL".

Обратите внимание! Найти трансляцию грандиозного спортивного шоу можно в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт" на канале "MEGOGO Гонг". Комментировать вечер бокса будет Сергей Лукьяненко.

Отметим, что в андеркарде Джонас – Прайс будут драться другие известные боксерки. В частности, сестра Даниэля Дюбуа Кэролайн Дюбуа будет защищать титул чемпионки WBC в легком весе в бою против Бо Ми Ре Шин из Южной Кореи.

Интересно, что Наташа Джонас стала первой бойчиней, которая представила Великобританию на Олимпийских играх, это произошло в Лондоне в 2012 году.

Лорен Прайс вписала свою фамилию в историю Олимпиады, став первой валлийкой, которая получила золотую медаль соревнований. Боксерша торжествовала на Играх-2020 в Токио.