Прайс в ярком стиле победила опытную Джонас: видеообзор исторического боя

В ночь на 8 марта (в Украине) в Королевском Альберт-Холле в Лондоне состоялся вечер бокса под названием "Неудержимые". В главном событии шоу легендарная Наташа Джонас сражалась против Лорен Прайс.

На кону поединка были титулы IBF, WBC и WBA в полусреднем весе. Исторический бой среди женщин завершился победой Лорен Прайс, сообщает 24 канал со ссылкой на BOXXER.

Читайте также Серрано получила трилогию против абсолютной чемпионки мира

Тотальная доминация Прайс

Лорен Прайс моложе Наташи Джонас на 10 лет. Именно валлийка подходила к поединку в роли фаворта, что начала доказывать с самого начала. Боксерка с первого раунда активно прессинговала соперницу.

Наташа Джонас не смогла ничего противопоставить Лорен Прайс. Валлийка была быстрее и эффективнее опытной оппонентки. Британка за счет опыта пыталась выровняться, но без шансов.

Чемпионские раунды прошли на встречных курсах, но Лорен Прайс оказалась все равно гораздо сильнее и больше попадала, чем Наташа Джонас. В итоге судьи единогласным решением отдали победу валлийской боксерке.

Лорен Прайс завладела тремя главными титулами в полусреднем весе – WBC, WBA и IBF. Чемпионский пояс WBO находится у американской боксерки Микейли Майер.