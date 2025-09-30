Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон высказал свое мнение относительно британской битвы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Эксперт оценил вероятность такого противостояния.

Экс-чемпион мира по версии WBC вообще считает, что Энтони Джошуа стоит уходить на пенсию. По мнению Джонни Нельсона, Эй Джей уже заработал достаточно денег, чтобы смело заканчивать карьеру, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Какой совет Джошуа получил от Нельсона?

Британский эксперт рассказал, что уже все устали от постоянных разговоров о потенциальной битве Джошуа против Тайсона Фьюри.

Мне кажется, Джошуа уже никому ничего доказывать не должен. Бой с Фьюри? Все уже устали от разговоров об этом поединке. Никто в это уже не верит. Энтони стоит встать и уйти. У него уже столько денег, что ему пора просто заканчивать,

– заявил Нельсон.

Ранее 46-летний Луис Ортис выразил свою готовность подраться против Александра Усика и других топовых супертяжей, среди которых нашлось место Эй Джею. Заявление опытного кубинца процитировал авторитетный журнал The Ring.

"Энтони Джошуа, Александр Усик, Даниэль Дюбуа, Мозес Итаума – я готов ко всем. Я очень рад этой возможности. Я в хорошей психологической форме, мое тело чувствует себя хорошо. Я с семьей, я счастлив", – сказал Ортис.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри рассказывал, что готов возобновить карьеру только ради трилогии с Усиком. Именно Александр заставил "Цыганского короля" в очередной раз уйти на пенсию, дважды победив британца в 2024-м году.

В то же время промоутер Эй Джея Эдди Хирн рассказал, что идеальным сценарием будет проведение боя Джошуа против Фьюри в 2026-м году.

