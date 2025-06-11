Легенда бокса назвал боксера, который мог бы нокаутировать Майка Тайсона за две секунды

Легендарный бывший супертяжеловес Ларри Холмс дал возможность поклонникам бокса пофантазировать над еще одним гипотетическим боем. Холмс спрогнозировал, как бы закончился поединок между Майком Тайсоном и Джорджем Форманом.

Ларри Холмс заверил, что не собирается критиковать Майка Тайсона. Однако сделал очень уверенный и смелый прогноз на противостояние "Железного Майка" против старейшего чемпиона мира, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Кто мог бы легко нокаутировать "Железного Майка"

Легенда бокса сделал ставку на Джорджа Формана. Легендарный супертяж добавил, что Форман бы победил Тайсона всего за две секунды, отметив мощность старейшего чемпиона.

Я не собираюсь критиковать Майка Тайсона, но Джордж Форман победил бы его за две секунды, он бил слишком сильно. Если кто-то решился бы подойти к Джорджу Форману, то должен был бы уметь боксировать так, как я или Али. Нельзя было перед ним так стоять – он мог оторвать голову,

– ответил Холмс.

Отметим, что на профи-ринге Форман провел очень много боев – аж 81 поединок, в которых одержал 76 побед (68 – нокаутом) при 5-ти поражениях. Закончил карьеру Джордж на горькой ноте поражения от Шеннона Бриггса (22 ноября 1997-го). К сожалению, 21 марта 2025 года перестало биться сердце легендарного бывшего боксера.

Зато Майк Тайсон в ноябре прошлого года официально вернулся на ринг. "Железный Майк" проиграл Джейку Полу. Несмотря на поражение Тайсон не спешит окончательно заканчивать карьеру. Недавно появилась информация, что Тайсон может выйти в ринг против путиниста Федора Емельяненко в Казахстане.