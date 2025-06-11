Ларрі Холмс запевнив, що не збирається критикувати Майка Тайсона. Однак зробив дуже впевнений та сміливий прогноз на протистояння "Залізного Майка" проти найстаршого чемпіона світу, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Хто міг би легко нокаутувати "Залізного Майка"

Легенда боксу зробив ставку на Джорджа Формана. Легендарний супертяж додав, що Форман би переміг Тайсона лише за дві секунди, наголосивши на потужності найстарішого чемпіона.

Я не збираюся критикувати Майка Тайсона, але Джордж Форман переміг би його за дві секунди, він бив занадто сильно. Якщо хтось наважився б підійти до Джорджа Формана, то мав би вміти боксувати так, як я чи Алі. Не можна було перед ним так стояти – він міг відірвати голову,

– відповів Холмс.

Відзначимо, що на профі-ринзі Форман провів дуже багато боїв – аж 81 поєдинок, у яких здобув 76 перемог (68 – нокаутом) при 5-ти поразках. Закінчив кар'єру Джордж на гіркій ноті поразки від Шеннона Бріггса (22 листопада 1997-го). На жаль, 21 березня 2025 року перестало битись серце легендарного колишнього боксера.

Натомість Майк Тайсон у листопаді минулого року офіційно повернувся на ринг. "Залізний Майк" програв Джейку Полу. Попри поразку Тайсон не поспішає остаточно закінчувати кар'єру. Нещодавно з'явилась інформація, що Тайсон може вийти у ринг проти путініста Фьодора Ємельяненка у Казахстані.