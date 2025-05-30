У листопаді 2024-го року Майк Тайсон без шансів поступився боксеру-блогеру Джейку Полу. Однак після зіпсованого повернення у ринг "Залізний Майк" не заявив про остаточний камбек на пенсію.

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Абсурдний вибір

Натомість Тайсон відпочив від програного бою та націлився на нового суперника. Як повідомляє Ringside24, легенда боксу може вийти у ринг проти Фьодора Ємельяненка, пише 24 Канал. Це колишній боєць ММА із ворожої Росії, який є фанатом Владіміра Путіна.

Провести такий двобій хочуть в організації Alash Pride League із Казахстану.

Якщо Майк Тайсон дасть "добро" на цей двобій, то він може відбутись вже у грудні поточного 2025-го року.

Відзначимо, що 48-річний Ємельяненко провів у змішаних єдиноборствах 47 поєдинків, у яких здобув 40 перемог (16 – нокаутом) при 6 поразках. ще один двобій був таким, що не відбувся.

Нагадаємо, що "Залізний Майк" повернувся у рейтинг BoxRec після поразки від Джейка Пола. Це була третя поспіль поразка у кар'єрі Тайсона. На профі-рингу Майк Тайсон провів 59 поєдинків: 50 звитяг (44 – нокаутом), 7 поразок і 2 бої не відбулись.