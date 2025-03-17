Попытается закрыть поражение: экс-соперник Ломаченко узнал имя следующего соперника
- Джордж Камбосос в ближайшее время проведет бой на "Qudos Bank Arena" в Сиднее.
- Бой станет возможностью для Камбососа закрыть поражение от Василия Ломаченко в прошлом году.
Джордж Камбосос в ближайшее время вернется в ринг. Австралийский боксер попытается закрыть прошлогоднее поражение от Василия Ломаченко.
В австралийском Сиднее состоится вечер бокса. В рамках спортивного шоу Джордж Камбосос проведет следующий бой, сообщает 24 канал со ссылкой на Dose of Boxing.
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Когда состоится бой
Джордж Камбосос должен был драться против Дауда Йордана. Однако у индонезийца возникли проблемы со здоровьем, поэтому он был вынужден сняться с поединка за неделю до проведения шоу.
Теперь австралийский боксер сразится против своего земляка. Джордж Камбосос разделит ринг с Джейком Вилли. Бой состоится 22 марта на "Qudos Bank Arena".
Напомним, что в мае прошлого года Джордж Камбосос дрался против Василия Ломаченко. Австралиец потерпел поражение и потерял титул чемпиона мира по версии IBF.