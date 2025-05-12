Отец Фьюри отговаривал Тайсона от боя с Усиком: какой штраф мог бы получить "Цыганский король"

Джош Фьюри, отец Тайсона, вспомнил первую битву своего сына против Александра Усика. Родственник "Цыганского короля" признался, как отговаривал своего сына от первой встречи с непобедимым украинцем.

Отец британского уже экс-боксера не хотел, чтобы Тайсон выходил в ринг после непродолжительного отдыха. Ведь бой Фьюри против Александра Усик состоялся в мае 2024-го, а перед этим в конце октября 2023-го британец победил Фрэнсиса Нганну по раздельному решению судей.

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Фьюри отговаривали от боя с Усиком

Джош Фьюри вспомнил, какой штраф мог получить его сын, если бы прислушался к его словам, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Тайсон мало отдохнул перед первым боем. Он провел полный лагерь, семь недель, получил травму, три недели отдохнул, и потом вернулся к работе на восемь недель. Так не надо было делать. Но знаете что? Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов, за то, что он не вышел против Усика. Но я все равно советовал Тайсону не выходить и платить этот штраф,

– заявил отец Фьюри.

Первая битва между Усиком и Фьюри состоялась 18 мая 2024-го года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Боксеры прошли полную дистанцию в виде 12 раундов. Победителя встречи определили судьи. Победу по раздельному решению судей одержал украинский боксер: 114-113, 113-114 и 115-112. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Второй поединок Усика и Фьюри состоялся в декабре того же года и закончился снова победой украинца, но уже по единогласному решению судейских записок. На кону реванша не стояло звание "абсолюта", которое Александр потерял из-за отказа от пояса IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа.

Напомним, что после этих дебютных поражений Фьюри в очередной раз объявил об окончании профессиональной карьеры.