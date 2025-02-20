Чемпион мира получил нового соперника за три дня до боя: его экс-сопонента могли отравить

Уже 22 февраля столица Саудовской Аравии Эр-Рияд примет интересный вечер бокса, в котором определится следующий соперник Александра Усика. Также в андеркарде события состоится бой Шакура Стивенсона.

27-летний американский боксер должен был выйти в ринг против Флойда Скофилда. Однако за несколько дней до вечера бокса бой Стивенсон – Скофилд был отменен.

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Новый соперник Стивенсона

Была информация, что Флойду стало плохо после того, как он очень интенсивно сгонял вес. Скофилд не появился на официальное прибытие боксеров, а бой был сорван. Также отец Скофилда уверял, что его сына отравили накануне поединка.

Саудиты начали в срочном порядке искать нового соперника для чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Было выбрано двух кандидатов – марокканца Муссу Голама и британца Джоша Падли.

За три дня до поединка Стивенсон получил нового оппонента. Им стал британский боксер Джош Падли, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

Следует отметить. Падли до сих пор не знает горького вкуса поражений в профессионалах. За спиной Джоша 15 побед во всех поединках (4 – нокаутом). Шакур Стивенсон тоже еще не проигрывал – 22 поединка, у них 22 победы (10 – нокаутом).

Напомним, что внимание украинских поклонников бокса будет приковано к бою Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер, в котором определится следующий соперник Александра Усика. Также своего следующего оппонента узнает другой украинец Сергей Богачук. Сергей получит в будущие соперники триумфатора поединка Вирджил Ортис – Исраил Мадримов, которые тоже подерутся в рамках андеркарда вечера бокса 22 февраля в Эр-Рияде.