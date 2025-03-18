Александр Усик поделился мыслями относительно своих экс-соперников. Украинский чемпион назвал победителя реванша между ЭйДжеем и "Динамитом", сообщает 24 канал со ссылкой на Al Arabia English.

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Кто победит в реванше

Александр Усик считает, что Энтони Джошуа сможет поквитаться с Даниэлем Дюбуа. Более того, украинский чемпион заявил, что бой двух британских супертяжей может завершиться досрочно.

По словам боксера, это спорт. Поэтому несмотря на поражение в первом бою ЭйДжей имеет все шансы победить "Динамита" в реванше.

Шанс всегда есть. В первом поединке победил Даниэль. Но это спорт, это бокс. Я не очень предсказатель, но будет интересно увидеть еще один бой между Энтони Джошуа и Дюбуа, их реванш,

– сказал Усик.

Напомним, что Энтони Джошуа дрался против Даниэля Дюбуа в сентябре прошлого года. Тогда "Динамит" нанес сокрушительное поражение ЭйДжею, нокаутировав его в пятом раунде поединка.