Усик назвал победителя британской битвы Джошуа – Дюбуа

Александр Усик начинает подготовку к реваншу против Даниэля Дюбуа. В то же время украинский боксер поделился мнением относительно возможного поединка между "Динамитом" и Энтони Джошуа.

Александр Усик сделал свой прогноз на вероятную британскую битву Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа. Украинский чемпион мира спрогнозировал победителя данного противостояния, информирует 24 Канал со ссылкой на Mail Sport Boxing.

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Прогноз Усика на бой Джошуа – Дюбуа

Непобедимый украинец сделал ставку на Эй Джея. По словам Александра, Джошуа лучше, как боксер, у него есть хорошие навыки бокса. Усик вспомнил победный триумф Энтони на Олимпийских играх-2012 в Лондоне (супертяжелый вес).

Если бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа состоится сегодня, я снова скажу, что Джошуа победит. Но Даниэль – это очень опасный оппонент. Он чемпион мира, имеет сильный удар. Они оба отличные бойцы. Мой фокус – это мой лагерь и мой оппонент,

– заявил Усик.

Украинский боксер также отметил победу Дюбуа над Джошуа в первом бою, который состоялся в сентябре прошлого года. Несмотря на такой результат Александр признался, что в плане стиля бокса ему ближе по душе Джошуа, а не Дюбуа.

Справка. Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5-м раунде первого боя на лондонском "Уэмбли".

Отметим, что обоих британцев Усик побеждал в прошлом. Дважды Александр одолел Джошуа (в сентябре 2021-го и августе 2022-го) и однажды техническим нокаутом в 9-м раунде Дюбуа (в августе 2023-го).

Уже 19 июля 2025 года Усик и Дюбуа во второй раз сойдутся в ринге на "Уэмбли". Боксеры уже провели две дуэли взглядов и впервые пообщались с прессой.