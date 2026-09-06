Бывший чемпион мира назвал главную причину проведения боя Фьюри – Джошуа в Великобритании

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон высказался о том, что ожидает от одного из самых ожидаемых боксерских противостояний. Речь идет о поединке между британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

По мнению Фрэмптона, этот бой должен состояться именно в Великобритании. Свою позицию боксер озвучил на ютуб-канале iFL TV.

Почему бой Фьюри – Джошуа должен пройти в Великобритании

Он убежден, что проводить такой поединок в США – не лучшая идея, потому что американская публика не сможет создать ту атмосферу, которую можно увидеть на больших боксерских вечерах в Великобритании и Ирландии.

Этот бой должен состояться в Великобритании. Именно там его и нужно проводить. Нет смысла проводить его в США. Они не смогут создать такую атмосферу, как в Великобритании и Ирландии. Просто не смогут,

– заявил Фрэмптон.

По его словам, в Великобритании противостояние двух звездных супертяжеловесов могло бы стать грандиозным спортивным событием. В то же время бывший чемпион мира не стал прогнозировать исход боя Джошуа – Фьюри.

Они оба уже не те бойцы, какими были. Думаю, они оба это признают. Но я подожду, пока бой действительно организуют, прежде чем что-то говорить. Это все равно будет хороший бой,

– сказал он.

На данный момент наиболее вероятной датой поединка называют 20 ноября. Права на трансляцию потенциального поединка принадлежат стриминговой платформе Netflix. Оба британских спортсмена подходят к противостоянию после побед в промежуточных боях: Фьюри одолел Мариуша Ваха, а Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу.