На думку Фремптона, ця зустріч має пройти саме у Великій Британії. Свою позицію боксер озвучив на ютуб-каналі iFL TV.

Чому бій Ф'юрі – Джошуа має пройти у Великій Британії

Він переконаний, що провести такий поєдинок у США – не найкраща ідея, оскільки американська публіка не зможе створити атмосферу, яку можна побачити на великих боксерських вечорах у Великій Британії та Ірландії.

Цей бій має відбутися у Великій Британії. Саме там його і потрібно проводити. Немає сенсу проводити його у США. Вони не зможуть створити таку атмосферу, як у Великій Британії та Ірландії. Просто не зможуть,

– заявив Фремптон.

За його словами, у Великій Британії протистояння двох зіркових супертяжів могло б стати грандіозною спортивною подією. Водночас колишній чемпіон світу не став прогнозувати результат бою Джошуа – Ф'юрі.

Вони обидва вже не ті бійці, якими були. Думаю, вони обоє це визнають. Але я зачекаю, поки бій справді організують, перш ніж щось говорити. Це все одно буде хороший бій,

– сказав він.

Наразі найбільш імовірною датою поєдинку називають 20 листопада. Права на трансляцію потенційного поєдинку належать стримінговій платформі Netflix. Обидва британські спортсмени підходять до протистояння після перемог у проміжних поєдинках: Ф'юрі здолав Маріуша Ваха, а Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу.