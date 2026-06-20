Бой Джошуа – Фьюри может состояться в США: названа главная причина

Осенью боксерское сообщество ждет бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри – поединок, вокруг которого уже сейчас активно ведутся дискуссии. Одной из главных тем остается место проведения, которое неоднократно менялось в слухах.

В качестве вероятного места проведения этого масштабного поединка бывших чемпионов мира называют Лас-Вегас (США). Эту информацию подтвердил журналист и инсайдер Дэн Рафаэль в видео на ютуб-канале Pro Boxing Fans.

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Где состоится бой Джошуа – Фьюри?

Первоначальный контракт Джошуа предусматривал проведение этого поединка исключительно на территории Великобритании. Однако, по словам инсайдера, стороны готовы переписать этот пункт соглашения ради финансовой выгоды.

Эдди Хирн неоднократно говорил, что в контракте Эй Джей указано, что бой должен состояться в Великобритании. Они, вероятно, внесут в него изменения. Им, вероятно, заплатят за это. Но в конечном итоге этот бой, скорее всего, состоится в Соединённых Штатах,

– отметил Дэн Рафаэль.

Почему именно Лас-Вегас?

Главным инициатором переноса боя в США выступает стриминговая платформа Netflix, которая будет транслировать событие.

Прайм-тайм для США: организаторы стремятся охватить крупнейший рынок зрителей и показать поединок в наиболее удобное время для американской аудитории.

Лояльность британцев: медиагигант уверен, что фанаты из Великобритании будут смотреть трансляцию при любых условиях, а тысячи из них лично прилетят поддержать своих соотечественников.

Альтернативные площадки: Легендарная арена "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке также рассматривалась, но этот вариант маловероятен. Рафаэль напомнил, что у Джошуа с этим местом связаны тяжелые воспоминания из-за сенсационного поражения нокаутом от Энди Руиса.

Что известно о бою Джошуа – Фьюри?

Контракт предусматривает, что перед очной встречей оба боксёра должны провести по одному подготовительному (разминочному) бою. Джошуа запланировал свой на 25 июля против албанца Кристиана Пренги. Фьюри, в свою очередь, планирует выйти на ринг в августе. Среди возможных мест проведения он упоминал Дублин, однако имя соперника пока не определено.