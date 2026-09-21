Джошуа отказался от гонорара за бой с Фьюри – промоутер раскрыл сенсационные подробности

Долгожданная "Битва за Британию" между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в Великобритании. Грандиозный поединок запланирован на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе (Уэльс).

Промоутер Эдди Гирн раскрыл подробности сложных переговоров и признался, что проведение боя на родине стало результатом принципиальной позиции его команды, которая отказалась от более крупных гонораров в США. Об этом сообщает DAZN Boxing.

Возвращение домой, несмотря на большие деньги в США

Изначально организаторы планировали провести бой 20 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Однако Джошуа и Гирн категорически настояли на соблюдении пункта контракта, который предусматривал поединок исключительно на территории Великобритании.

Последние две недели это фактически был крестовый поход двух человек против всех остальных причастных, которые хотели провести бой в Америке. Этими двумя людьми были Энтони Джошуа и я. Мы стояли на своем. Энтони отказался от дополнительных денег, от всех предложений и сказал: "Нет, я хочу привезти этот бой в Великобританию. Я подписывал контракт на бой в Великобритании",

– поделился Хирн.

Промоутер подчеркнул, что в современном спорте боксеры редко отказываются от финансовой выгоды в пользу болельщиков, но для Джошуа поддержка соотечественников оказалась важнее чеков: "Перед ним положили деньги и сказали: "Давай". Но на этот раз денег оказалось недостаточно. Главная заслуга принадлежит Энтони. Он остался верен своей позиции".

Историческое событие для британского спорта

Гирн также прокомментировал слухи о том, будто проведение боя на домашней арене – это заслуга стороны Тайсона Фьюри, назвав такие заявления абсурдными. По его словам, именно они с Джошуа собственными силами выиграли эту кабинетную борьбу.

Это большая победа для британского бокса, для нашей страны и для британского спорта в целом. Это будет одно из крупнейших спортивных событий, которые когда-либо видела Великобритания. И, конечно, мы понимаем, что это самый большой бой в истории британского бокса,

– подытожил промоутер.

На данный момент контракты между сторонами подписаны уже более трех месяцев назад. Команда Джошуа полностью согласовала все условия и сейчас ожидает лишь финального официального объявления точной даты от главы Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейха, которое может прозвучать в ближайшее время.