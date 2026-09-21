Промоутер Едді Гірн розкрив деталі складних перемовин та зізнався, що проведення бою на батьківщині стало результатом принципової позиції його команди, яка відмовилася від більших грошей у США. Про це повідомляє DAZN Boxing.

Повернення додому попри великі гроші в США

Спочатку організатори планували провести бій 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Проте Джошуа та Гірн категорично наполягли на дотриманні пункту контракту, який передбачав поєдинок виключно в межах Великої Британії.

Останні два тижні це фактично був хрестовий похід двох людей проти всіх інших причетних, які хотіли провести бій в Америці. Цими двома людьми були Ентоні Джошуа і я. Ми стояли на своєму. Ентоні відмовився від додаткових грошей, від усіх пропозицій і сказав: "Ні, я хочу привезти цей бій у Велику Британію. Я підписував контракт на бій у Великій Британії",

– поділився Гірн.

Промоутер наголосив, що в сучасному спорті боксери рідко відмовляються від фінансової вигоди на користь фанатів, але для Джошуа підтримка земляків виявилася важливішою за чеки: "Перед ним поклали гроші й сказали: "Давай". Але цього разу грошей виявилося недостатньо. Головна заслуга належить Ентоні. Він залишився вірним своїй позиції".

Історична подія для британського спорту

Гірн також прокоментував чутки про те, нібито проведення бою на домашній арені – це заслуга сторони Тайсона Ф'юрі, назвавши такі заяви абсурдними. За його словами, саме вони з Джошуа самотужки виграли цю кабінетну боротьбу.

Це велика перемога для британського боксу, для нашої країни й для британського спорту загалом. Це буде одна з найбільших спортивних подій, які коли-небудь бачила Велика Британія. І, звісно, ми розуміємо, що це найбільший бій в історії британського боксу,

– резюмував промоутер.

Наразі контракти між сторонами підписані вже понад три місяці тому. Команда Джошуа повністю узгодила всі умови й зараз очікує лише на фінальне офіційне оголошення точної дати від голови Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха, яке може пролунати найближчим часом.