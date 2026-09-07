Позиция Хамеда обусловлена огромным интересом британских болельщиков к этому поединку, которого они ждут уже много лет. Об этом сообщает Boxing News Online.
Где может состояться бой Фьюри – Джошуа
По мнению Хамеда, этот принципиальный британский поединок должен пройти именно в Великобритании, а лучшим местом для него станет лондонский стадион "Уэмбли".
Этот бой должен состояться на "Уэмбли", и сначала его должна увидеть и насладиться им вся Великобритания. Во-первых, этот поединок запоздал буквально на шесть-семь лет. Во-вторых, это британское противостояние. Чтобы они поехали в Америку и провели бой на "Мэдисон-сквер-гарден" или где-то еще – в этом нет никакого смысла,
– заявил Хамед.
Ранее сообщалось, что Джошуа и Фьюри могут встретиться 20 ноября на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. В то же время команда Джошуа настаивает на проведении поединка в Великобритании.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Промоутер Эдди Гирн поделился афишей боя, на которой указано "Уэмбли", однако дата проведения поединка не указана. Фьюри, со своей стороны, опубликовал постер с "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.
В июле оба британца провели поединки перед потенциальным очным противостоянием: Фьюри остановил Мариуша Ваха в седьмом раунде, а Джошуа победил Кристиана Пренгу во втором раунде.
Между тем Фьюри неожиданно обратился к Александру Усику с призывом провести третий бой. Украинец дважды побеждал "Цыганского короля" в 2024 году.