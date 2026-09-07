Британская легенда вмешалась в спор о месте проведения боя между Джошуа и Фьюри

Бывший британский боксер Насим Хамед высказал свое мнение о возможном месте проведения боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. В свое время оба спортсмена были чемпионами мира в супертяжелом весе.

Позиция Хамеда обусловлена огромным интересом британских болельщиков к этому поединку, которого они ждут уже много лет. Об этом сообщает Boxing News Online.

Где может состояться бой Фьюри – Джошуа

По мнению Хамеда, этот принципиальный британский поединок должен пройти именно в Великобритании, а лучшим местом для него станет лондонский стадион "Уэмбли".

Этот бой должен состояться на "Уэмбли", и сначала его должна увидеть и насладиться им вся Великобритания. Во-первых, этот поединок запоздал буквально на шесть-семь лет. Во-вторых, это британское противостояние. Чтобы они поехали в Америку и провели бой на "Мэдисон-сквер-гарден" или где-то еще – в этом нет никакого смысла,

– заявил Хамед.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Фьюри могут встретиться 20 ноября на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. В то же время команда Джошуа настаивает на проведении поединка в Великобритании.

Промоутер Эдди Гирн поделился афишей боя, на которой указано "Уэмбли", однако дата проведения поединка не указана. Фьюри, со своей стороны, опубликовал постер с "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

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В июле оба британца провели поединки перед потенциальным очным противостоянием: Фьюри остановил Мариуша Ваха в седьмом раунде, а Джошуа победил Кристиана Пренгу во втором раунде.

Между тем Фьюри неожиданно обратился к Александру Усику с призывом провести третий бой. Украинец дважды побеждал "Цыганского короля" в 2024 году.