"Время истекает": Джошуа озвучил Фьюри четкие сроки проведения боя

Энтони Джошуа высказался о бое с Тайсоном Фьюри. Британский боксер озвучил "Цыганскому королю" четкие сроки, когда должен состояться поединок.

Эй-Джей отметил, что собирается при любой возможности вернуться в ринг. Британец поставил ультиматум "Цыганскому королю", сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Джошуа о бое с Фьюри

Бывший чемпион мира рассказал, что участвовал во многих боях. Эй-Джей отметил детали поединка против Тайсона Фьюри.

Энтони Джошуа заявил, что бой с "Цыганским королем" должен состояться. Британский боксер заверил, что противостояние должно состояться однозначно в 2025 году.

Время идет и имеет решающее значение. Поэтому я просто хочу больше работать. В 2024 году, оглядываясь назад, я верю, что мог бы сделать больше, и в 2025-м я буду иметь еще один шанс на это,

– сказал Эй-Джей.

Ранее Джошуа выразил готовность провести бой с Тайсоном Фьюри. Однако решение о поединке все-таки остается за "Цыганским королем".

Напомним, что Энтони Джошуа в 2024 году потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа. Британец нокаутировал своего соотечественника в пятом раунде и получил титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.