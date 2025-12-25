Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри может создать проблемы для Джошуа

Энтони Джошуа в минувшие выходные победил Джейка Пола. После боя британский боксер бросил вызов Тайсону Фьюри.

Амир Хан высказался о возможном бое между "Эй Джеем" и "Цыганским королем". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Clubhouse Boxing.

Что сказал Хан о бое Джошуа – Фьюри?

Бывший чемпион мира заявил, что Фьюри нестандартный боксер. По словам Хана, британец имеет большие габариты, хорошо двигается, а его удары летят со всех сторон.

Он отметил, что у Джошуа этого не было, поэтому "Цыганский король" может создать проблемы "Эй Джею". По его мнению, причина также в том, что Энтони прямолинейный боксер.

В то время как Фьюри – это скорее неуловимый боец. Я думаю, что такой стиль создаст Джошуа огромные проблемы. И я всегда говорил одно о Фьюри: он воин. Он всегда приходит, дерется и показывает хорошее выступление,

– сказал Хан.

Ранее также появилась информация, что Джошуа может подраться с другим боксером. Бой состоится, как подготовка к противостоянию с Фьюри.

С кем может подраться Джошуа?

По информации издания AD, британский боксер рассматривает вариант с поединком против Рико Верховена. Сейчас продолжаются переговоры между командами по организации боя.

Также известно, что промоутер Джошуа Эдди Хирн подтвердил интерес к бою. Однако детали возможного противостояния не разглашаются.

Что известно о возможном бое Джошуа – Фьюри?