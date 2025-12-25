Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри может создать проблемы для Джошуа
- Амир Хан считает, что Тайсон Фьюри может создать проблемы для Энтони Джошуа из-за своего нестандартного стиля и больших габаритов.
- Джошуа может провести бой с Рико Верховеном как подготовку к возможному противостоянию с Фьюри, сейчас продолжаются переговоры.
Энтони Джошуа в минувшие выходные победил Джейка Пола. После боя британский боксер бросил вызов Тайсону Фьюри.
Амир Хан высказался о возможном бое между "Эй Джеем" и "Цыганским королем". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Clubhouse Boxing.
Что сказал Хан о бое Джошуа – Фьюри?
Бывший чемпион мира заявил, что Фьюри нестандартный боксер. По словам Хана, британец имеет большие габариты, хорошо двигается, а его удары летят со всех сторон.
Он отметил, что у Джошуа этого не было, поэтому "Цыганский король" может создать проблемы "Эй Джею". По его мнению, причина также в том, что Энтони прямолинейный боксер.
В то время как Фьюри – это скорее неуловимый боец. Я думаю, что такой стиль создаст Джошуа огромные проблемы. И я всегда говорил одно о Фьюри: он воин. Он всегда приходит, дерется и показывает хорошее выступление,
– сказал Хан.
Ранее также появилась информация, что Джошуа может подраться с другим боксером. Бой состоится, как подготовка к противостоянию с Фьюри.
С кем может подраться Джошуа?
По информации издания AD, британский боксер рассматривает вариант с поединком против Рико Верховена. Сейчас продолжаются переговоры между командами по организации боя.
Также известно, что промоутер Джошуа Эдди Хирн подтвердил интерес к бою. Однако детали возможного противостояния не разглашаются.
Что известно о возможном бое Джошуа – Фьюри?
Как пишут СМИ, команды боксеров ведут переговоры о поединке. Он может состояться в первой половине 2026 года.
Фьюри не против вернуться на ринг. "Цыганский король" снова будет драться, если получит хорошее предложение о поединке.
Также известно, что бой может состояться на вечере бокса Riyadh Season в Саудовской Аравии.