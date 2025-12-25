"Цыганский король" призвал Александра Усика отказаться от еще одного пояса чемпиона мира. Речь о титуле по версии WBC, которым владеет украинец, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Вот так Бывший соперник Кличко объяснил, почему бой Усик – Уайлдер может сорваться

Почему Усику нужно отказаться от титула чемпиона?

По мнению Тайсона Фьюри, Мировой боксерский совет должен заставить Усика провести обязательную защиту титула или отказаться от чемпионского пояса, сделав его вакантным.

Фьюри добавил, что Усику неинтересны такие бои, как против Агиты Кабаела, который является временным чемпионом мира по этой линии, или Лоуренсом Околи, который недавно победил Эбенезера Теттеха. Тайсон заверил, что все эти поединки не принесут больших денег для украинского боксера.

Ему заплатят за бой против Кабаэла? Ему заплатят за бой с Околи? Нет! После того как ты подрался с Тайсоном Фьюри и заработал деньги "Цыганского короля", ты не вернешься к боям с кем-то другим за "ничто". Поэтому я не вижу, как Усик будет защищать титул против одного из этих имен,

– сказал Фьюри.

Британец уверен, что Усик оставит титул вакантным так же как он это сделал с WBO. Напомним, что после такого отказа Усик сделал из британца Фабио Уордли нового чемпиона мира.

К слову. У Кабаела уже запланирована защита звания временного чемпиона мира по версии WBC против непобедимого поляка Дамиана Кныбы. Была информация, что организация хочет санкционировать бой победителя противостояния Кабаел – Кныба против триумфатора дуэли Александр Усик – Деонтей Уайлдер.

Фьюри хочет трилогию с Усиком?

В комментарии Queensberry Promotions Тайсон рассказал, что в будущем хотел бы провести третий бой против Усика. Ведь Фьюри до сих пор не принимал обоих поражений, которых потерпел от Александра в 2024-м году.

"В будущем я попробую организовать трилогию с Усиком, если я еще буду планировать проводить бои", – заявлял британец.

Какие последние новости об Усике и Фьюри?