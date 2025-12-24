Дерек Чисора рассказал, почему Александр Усик не получит желанный бой против Деонтея Уайлдера. Британский супертяжеловес также претендует на противостояние с "Бронзовым бомбардировщиком", пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Почему бой Усик – Уайлдер не состоится?

Оказывается, что Чисора хочет, чтобы Уайлдер стал его следующим соперником. Дерек надеется, что выйдет в ринг против Деонтея уже в феврале 2026-го.

Также британский ветеран назвал причину возможного срыва поединка Усик – Уайлдер.

Моим соперником будет Деонтей Уайлдер. Его вызвал Усик? Вызвать его и заставить кого-то за это заплатить – это совершенно разные вещи. А я продам бой в Лондоне. Легко. Стадион Тоттенхэм. 55 тысяч зрителей. До свидания,

– заявил Чисора.

Интересно, что промоутер Эдди Хирн в комментарии ESBR Boxing рассказал, что Усик хочет подраться с Уайлдером, чтобы заработать денег. Однако сам функционер не хотел бы организации такого противостояния.

"Я бы хотел, чтобы Уайлдер согласился на другой поединок – возможно, против Чисоры. Считаю, что это был бы замечательный бой. А потом он, вероятно, будет двигаться дальше. Но, на мой взгляд, учитывая то, что мы видели в последнее время, его бой с Усиком не будет конкурентным", – сказал Хирн.

Чисора обвинил Усика в воровстве?

Еще раньше Чисора в интервью talkSPORT обвинил Усика в краже. Дерек сообщал, что он должен был подраться с Уайлдером еще в декабре 2025-го. Но Деонтей в последний момент отказался от такого поединка.

По его мнению, "Бронзовый бомбардировщик" отказался от боя с ним именно из-за желания Усика провести очный поединок.

"Уже все было согласовано, но тут большие боссы Уайлдера позвонили ему и все отменили. Теперь он имеет планы на другой бой. Такое случается", – сказал Дерек.

Интересно, что Чисора и Уайлдер провели импровизированную дуэль взглядов во время вечера бокса в Дубае.

Что известно о возможном бое Усик – Уайлдер?