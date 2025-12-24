Дерек Чисора рассказал, почему Александр Усик не получит желанный бой против Деонтея Уайлдера. Британский супертяжеловес также претендует на противостояние с "Бронзовым бомбардировщиком", пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.
К теме Украинский боксер рассказал, как завершится битва Усик – Уайлдер
Почему бой Усик – Уайлдер не состоится?
Оказывается, что Чисора хочет, чтобы Уайлдер стал его следующим соперником. Дерек надеется, что выйдет в ринг против Деонтея уже в феврале 2026-го.
Также британский ветеран назвал причину возможного срыва поединка Усик – Уайлдер.
Моим соперником будет Деонтей Уайлдер. Его вызвал Усик? Вызвать его и заставить кого-то за это заплатить – это совершенно разные вещи. А я продам бой в Лондоне. Легко. Стадион Тоттенхэм. 55 тысяч зрителей. До свидания,
– заявил Чисора.
Интересно, что промоутер Эдди Хирн в комментарии ESBR Boxing рассказал, что Усик хочет подраться с Уайлдером, чтобы заработать денег. Однако сам функционер не хотел бы организации такого противостояния.
"Я бы хотел, чтобы Уайлдер согласился на другой поединок – возможно, против Чисоры. Считаю, что это был бы замечательный бой. А потом он, вероятно, будет двигаться дальше. Но, на мой взгляд, учитывая то, что мы видели в последнее время, его бой с Усиком не будет конкурентным", – сказал Хирн.
Чисора обвинил Усика в воровстве?
Еще раньше Чисора в интервью talkSPORT обвинил Усика в краже. Дерек сообщал, что он должен был подраться с Уайлдером еще в декабре 2025-го. Но Деонтей в последний момент отказался от такого поединка.
По его мнению, "Бронзовый бомбардировщик" отказался от боя с ним именно из-за желания Усика провести очный поединок.
"Уже все было согласовано, но тут большие боссы Уайлдера позвонили ему и все отменили. Теперь он имеет планы на другой бой. Такое случается", – сказал Дерек.
Интересно, что Чисора и Уайлдер провели импровизированную дуэль взглядов во время вечера бокса в Дубае.
Что известно о возможном бое Усик – Уайлдер?
Если стороны ударят по рукам, то вероятно бой состоится в первой половине 2026 года.
Усик попросил добровольную защиту пояса WBC как раз в бою против Уайлдера.
В WBC хотят санкционировать бой между победителем дуэли Усик – Уайлдер с временным чемпионом мира по этой линии Агитом Кабаелом. Правда, немцу еще нужно успешно защитить это звание в поединке против непобедимого поляка Дамиана Кныбы 10 января 2026 года.
Деонтей уже мечтает о победу нокаутом над Усиком.