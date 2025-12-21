Александр Гвоздик высказался о потенциальном бое между Усиком и Уайлдером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

Что Гвоздик сказал о бое Усик – Уайлдер?

Украинский боксер заявил, что в этом поединке однозначно будет нокаут. Он отметил, что Уайлдер звездный боец, который шесть лет держал в страхе весь супертяжелый дивизион.

Я бы ожидал нокаута от Саши во второй половине боя. Хотя я и сказал, что этот поединок было бы интересно посмотреть, но нам надо понимать, это уже не тот Уайлдер, который был когда-то. Поэтому мне кажется, что в этом бою Саша – явный фаворит,

– сказал Гвоздик.

Ранее Эдди Хирн высказался о бое между Усиком и Уайлдером. Промоутер назвал причину, почему Уайлдеру не надо драться с украинским боксером.

Почему Уайлдеру не надо драться с Усиком?

Хирн в комментарии ESBR Boxing заявил, что американскому боксеру не надо драться против украинского чемпиона, ведь бой не будет конкурентным.

Я бы хотел, чтобы Уайлдер согласился на другой поединок – возможно, против Чисоры. Считаю, что это был бы замечательный бой. А потом он, вероятно, будет двигаться дальше. Но, на мой взгляд, учитывая то, что мы видели в последнее время, его бой с Усиком не будет конкурентным, – сказал Хирн.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?