Хотя Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер не проведут очную встречу, но столкнуться лбами им никто не препятствовал. Боксеры максимально близко стояли друг к другу, а их дуэль едва не закончилась схваткой, пишет 24 Канал со ссылкой на PRO BOXING FANS.

Как прошла дуэль взглядов Уайлдер – Чисора?

Правда, драка могла состояться не между боксерами. Уайлдеру что-то не понравилось за спиной Чисоры и американец хотел наброситься на кого-то. Но Дерек удержал Деонтея и ликвидировал риск толкотни после импровизированной очной дуэли.

Видео дуэли взглядов Уайлдер – Чисора

Почему Уайлдер и Чисора прилетели в Дубаи?

Оба боксера приехали на вечер бокса в Дубае, где 12 декабря болгарин Кубрат Пулев подерется против россиянина Мурата Гассиева.

Это противостояние возглавит боксерское шоу, которое состоится под эгидой пророссийской IBA, которую возглавляет Кремлев.

На кону поединка Пулев – Гассиев будет пояс WBA Regular.

Что известно о планах Уайлдера и Чисоры?

Александр Усик неожиданно для всех заговорил о желании провести бой против Уайлдера. В команде Деонтея положительно, но с удивлением отреагировали на подобное заявление непобедимого украинца. Сам звездный американский боксер рассказал, продолжаются ли переговоры о бое с Усиком.

"Бокс – это бизнес, и не всегда удается договориться, но сейчас мы ведем с Усиком переговоры, это правда. Я жду этого боя. Как только получу окончательное подтверждение – очень обрадуюсь и начну подготовку", – процитировало слова Уайлдера издание talkSPORT.

Их противостояние может состояться в первой половине 2026 года. Ранее Усик объяснил, зачем ему поединок против "Бронзового бомбардировщика". Уайлдер уже провел на профи-ринге 44 победных боя (43 – нокаутом), потерпев 4-х поражений и расписав одну ничью.

Зато в октябре 2025-го стало известно, что Чисора может провести бой против Джарелла Миллера, а контракт о встрече уже подписан. Однако впоследствии портал сообщил, что Дерек отказался от такого поединка. За спиной Чисоры 36 побед (23 – нокаутом) при 13-ти поражениях.