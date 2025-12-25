"Циганський король" закликав Олександра Усика відмовитись від ще одного поясу чемпіона світу. Мова про титул за версією WBC, яким володіє українець, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.

Чому Усику потрібно відмовитись від титулу чемпіона?

На думку Тайсона Ф'юрі, Світова боксерська рада повинна змусити Усика провести обов'язковий захист титулу або відмовитись від чемпіонського поясу, зробивши його вакантним.

Ф'юрі додав, що Усику нецікаві такі бої, як проти Агіти Кабаєла, який є тимчасовим чемпіоном світу по цій лінії, або Лоуренсом Околі, який нещодавно переміг Ебенезера Теттеха. Тайсон запевнив, що усі ці поєдинки не принесуть великих грошей для українського боксера.

Йому заплатять за бій проти Кабаєла? Йому заплатять за бій із Околі? Ні! Після того як ти побився з Тайсоном Ф’юрі та заробив гроші "Циганського короля", ти не повернешся до боїв з кимось іншим за "ніщо". Тому я не бачу, як Усик захищатиме титул проти одного з цих імен,

– сказав Ф’юрі.

Британець впевнений, що Усик залишить титул вакантним так само як він це зробив із WBO. Нагадаємо, що після такої відмови Усик зробив із британця Фабіо Вордлі нового чемпіона світу.

До слова. У Кабаєла вже запланований захист звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC проти непереможного поляка Даміана Книби. Була інформація, що організація хоче санкціонувати бій переможця протистояння Кабаєл – Книба проти тріумфатора дуелі Олександр Усик – Деонтей Вайлдер.

Ф'юрі хоче трилогію із Усиком?

У коментарі Queensberry Promotions Тайсон розповів, що у майбутньому хотів би провести третій бій проти Усика. Адже Ф'юрі досі не приймав обидвох поразок, яких зазнав від Олександра у 2024-му році.

"У майбутньому я спробую організувати трилогію з Усиком, якщо я ще плануватиму проводити бої", – заявляв британець.

Які останні новини про Усика та Ф'юрі?