Лоуренс Околі та Ебенезер Теттех вийшли на ринг арени "Onikan Stadium", що у Лагосі (Нігерія). Бій відбувся у рамках хевівейту, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також З'явилось відео, як Усик навчив Джошуа удару, яким той нокаутував Пола

Як закінчився бій Околі – Теттех?

Глядачі не побачили тривалого та видовищного поєдинку. Теттех протримався проти Околі лише два раунди. Ебенезер відмовився виходити на третій раунд.

Це означало, що Околі достроково переміг Теттеха, оформивши свою 23-тю звитягу на профі-рингу (17 – нокаутом) при одній поразці від британця Кріса Біллема-Сміта.

Відеоогляд бою Околі – Теттех

Для Теттеха ця поразка стала 4-ю у професіоналах при 23-х перемогах (20 – нокаутом). Це вже третя поразка поспіль для Ебенезера (дані BoxRec).

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Околі зазіхнув на титул Усика?

Джо Галлахер, тренер Околі, розповів, що вони хочуть влаштувати бій проти тимчасового чемпіона світу за версією WBC з Німеччини Агіта Кабаєла. Однак цей поєдинок відбудеться лише у випадку, якщо Олександр Усик звільнить пояс за версією WBC.

У такому разі Кабаєл може стати повноцінним володарем чемпіонського титулу WBC, а Лоуренс Околі стане першим претендентом на бій за пояс чемпіона світу

"Бій Околі та Кабаєла – найреальніший варіант, якщо Усик віддасть титул WBC. Очікуємо, що поєдинок може відбутися навесні 2026 року. Усі чекають, що вирішить Усик", – сказав Галлахер у коментарі Sky Sports.

До слова, у Кабаєла є запланований двобій проти непереможного поляка Даміана Книби 10 січня 2026 року у Німеччині.

Нагадаємо, що Усик хоче побитись із Деонтеєм Вайлдером, як добровільний захист поясу WBC. Тому наразі Лоуренсу не слід очікувати титульного поєдинку.