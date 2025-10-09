Джо Галлахер, наставник Лоуренса Околі, розповів, що його команда хоче влаштувати бій проти німецького суперника Агіта Кабаєла. Однак цей поєдинок відбудеться лише у випадку, якщо Олександр Усик звільнить пояс за версією WBC, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Варто дізнатись Відомо, скільки може заробити Усик за можливий бій проти Паркера

Хто хоче отримати титул WBC, яким володіє Усик?

У такому разі Кабаєл може стати повноцінним володарем чемпіонського титулу WBC, а Лоуренс Околі стане першим претендентом на бій за пояс чемпіона світу. За словами тренера Околі, усі чекають, що ж вирішить Усик, у якого попереду прощальний двобій на профі-рингу.

Бій Околі та Кабаєла – найреальніший варіант, якщо Усик віддасть титул WBC. Очікуємо, що поєдинок може відбутися навесні 2026 року. Усі чекають, що вирішить Усик,

– заявив Галлахер.

Цікаво, що раніше 32-річний британський боксер зазіхав на цей чемпіонський титул Усика та навіть запевняв, що може здолати непереможного українця.

"На той час він уже буде повільнішим, і я сподіваюся, що моя атлетичність, попри всі його перемоги над великими суперниками, зробить наш бій конкурентнішим, ніж більшість боїв із цими важкими, повільними хлопцями. Зараз важу близько 115 кілограмів. Я почувався міцним із зайвою вагою, але ми працюємо над вибуховою міццю та швидкістю. Якщо хочу перемагати таких як Кабаєл або Вайт, потрібно бути готовим пройти через вогонь і нокаутувати їх так само видовищно, як я робив в останніх боях", – цитувало слова Околі авторитетний журнал The Ring.

Хто такий Лоуренс Околі?