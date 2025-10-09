Джо Галлахер, наставник Лоуренса Околи, рассказал, что его команда хочет устроить бой против немецкого соперника Агита Кабаела. Однако этот поединок состоится только в случае, если Александр Усик освободит пояс по версии WBC, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Кто хочет получить титул WBC, которым владеет Усик?

В таком случае Кабаел может стать полноценным обладателем чемпионского титула WBC, а Лоуренс Околи станет первым претендентом на бой за пояс чемпиона мира. По словам тренера Околи, все ждут, что же решит Усик, у которого впереди прощальный поединок на профи-ринге.

Бой Околи и Кабаела – самый реальный вариант, если Усик отдаст титул WBC. Ожидаем, что поединок может состояться весной 2026 года. Все ждут, что решит Усик,

– заявил Галлахер.

Интересно, что ранее 32-летний британский боксер посягал на этот чемпионский титул Усика и даже уверял, что может одолеть непобедимого украинца.

"К тому времени он уже будет медленнее, и я надеюсь, что моя атлетичность, несмотря на все его победы над большими соперниками, сделает наш бой более конкурентным, чем большинство боев с этими тяжелыми, медленными ребятами. Сейчас вешу около 115 килограммов. Я чувствовал себя крепким с лишним весом, но мы работаем над взрывной мощью и скоростью. Если хочу побеждать таких как Кабаел или Уайт, нужно быть готовым пройти через огонь и нокаутировать их так же зрелищно, как я делал в последних боях", – цитировало слова Околи авторитетный журнал The Ring.

