Бій закінчився у шостому раунді, коли Джейк Пол втретє побував у нокдауні. Після поєдинку у соцмережах з'явилось відео із тренувального табору Ентоні Джошуа, у якому також був присутній Олександр Усик, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Як це було Як Джошуа безжально нокаутував Пола: переможне відео

Усик готував Джошуа до бою із Полом?

Українець не просто стежив за підготовкою Ей Джей, а й допомагав йому. На відео видно, як Усик ділиться коронними ударами із британцем. Цікаво, що якраз цією комбінацією Джошуа нокаутував Пола.

Як Усик вчив Джошуа: дивіться відео

Відзначимо, що Усик у своїй кар'єрі двічі перемагав Джошуа.

Нагадаємо, що Джошуа до цього двобою у Маямі готувався із командою Усика. У його куті ще перед поєдинком був помічений український тренер Єгор Голуб, а також польський спеціаліст із фізпідготовки Якуб Хицкі та Сергій Лапін, директор команди українського чемпіона.

Чого Джошуа навчився у команди Усика?

У коментарі BoxingScene Ентоні назвав взагалі не боксерську навичку, яку підтягнув під час роботи із командою Усика.

"Можливо, те, що я став більше молитися – і це важливо. Я навчився цьому від команди, усвідомив важливість молитви. Тож так, для мене це важливо. Тепер я молюся більше", – сказав Джошуа.

