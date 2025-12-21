Бой закончился в шестом раунде, когда Джейк Пол в третий раз побывал в нокдауне. После поединка в соцсетях появилось видео из тренировочного лагеря Энтони Джошуа, в котором также присутствовал Александр Усик, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Как это было Как Джошуа безжалостно нокаутировал Пола: победное видео

Усик готовил Джошуа к бою с Полом?

Украинец не просто следил за подготовкой Эй Джей, но и помогал ему. На видео видно, как Усик делится коронными ударами с британцем. Интересно, что как раз этой комбинацией Джошуа нокаутировал Пола.

Как Усик учил Джошуа: смотрите видео

Отметим, что Усик в своей карьере дважды побеждал Джошуа.

Напомним, что Джошуа к этому поединку в Майами готовился с командой Усика. В его углу еще перед поединком был замечен украинский тренер Егор Голуб, а также польский специалист по физподготовке Якуб Хицки и Сергей Лапин, директор команды украинского чемпиона.

Чему Джошуа научился у команды Усика?

В комментарии BoxingScene Энтони назвал вообще не боксерский навык, который подтянул во время работы с командой Усика.

"Возможно, то, что я стал больше молиться – и это важно. Я научился этому от команды, осознал важность молитвы. Так что да, для меня это важно. Теперь я молюсь больше", – сказал Джошуа.

Сколько Джошуа заработал за бой против Пола?