"Я верю, что бой состоится": промоутер Фьюри о поединке с Джошуа

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен сообщил, что поединок между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может быть окончательно согласован в ближайшее время. По его словам, в течение последних нескольких недель команды боксеров активно работали над согласованием всех деталей контракта.

Уоррен отметил, что сторонам уже удалось урегулировать ключевые разногласия. Об этом он рассказал в эфире ютуб-канала iFL TV.

Фьюри – Джошуа: что известно о бое

Ожидается, что поединок может состояться в Великобритании. Среди возможных мест проведения называют Кардифф и лондонский "Уэмбли". При этом окончательные детали должны объявить организаторы во главе с Турки Аль аш-Шейхом.

Когда Турки будет готов объявить, он это сделает. Это их шоу. Они платят за него огромные деньги, поэтому именно они и объявят о бое,

– сказал Уоррен.

Он также отметил, что сторонам пришлось пойти на компромиссы в отношении контрактов.

Как я уже говорил, я не отступаю от своего мнения, что бой состоится. Я все это время считал, что он будет, и действительно в это верю. Последние несколько недель мы очень упорно работали за кулисами, и в конце концов бой будет организован,

– добавил промоутер.

По словам Уоррена, у Фьюри нет принципиальной позиции относительно места проведения поединка. Британец ранее заявлял, что готов драться в любой локации, а недавно отправился в Майами для подготовки, ожидая проведения боя в США.

Что касается даты поединка, Уоррен отметил, что для его организации требуется время. Промоутер ожидает, что после окончательного подписания соглашения сторонам понадобится время на подготовку масштабного шоу.

Тайсон этого хочет. Как он и говорил, ему все равно, где драться,

– подытожил Уоррен.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри – Джошуа может состояться в декабре. Однако официальная дата и место проведения пока не объявлены.