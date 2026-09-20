Воррен зазначив, що сторонам уже вдалося врегулювати ключові розбіжності. Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу iFL TV.

Ф'юрі – Джошуа: що відомо про бій

Очікується, що поєдинок може відбутися у Великій Британії. Серед можливих місць проведення називають Кардіфф і лондонський "Вемблі". При цьому остаточні деталі мають оголосити організатори на чолі з Туркі Аль аш-Шейхом.

Коли Туркі буде готовий оголосити, він це зробить. Це їхнє шоу. Вони платять за нього величезні гроші, тож саме вони й оголосять про бій,

– сказав Воррен.

Він також зазначив, що сторонам довелося піти на компроміси щодо контрактів.

Як я вже казав, я не відступаю від своєї думки, що бій відбудеться. Я весь цей час вважав, що він буде, і справді в це вірю. Останні кілька тижнів ми дуже наполегливо працювали за лаштунками, і врешті-решт бій буде організований,

– додав промоутер.

За словами Воррена, Ф'юрі не має принципової позиції щодо місця проведення поєдинку. Британець раніше заявляв, що готовий битися у будь-якій локації, а нещодавно вирушив до Маямі для підготовки, очікуючи проведення бою у США.

Щодо дати поєдинку Воррен зазначив, що для його організації потрібен час. Промоутер очікує, що після остаточного підписання угоди сторонам знадобиться період для підготовки масштабного шоу.

Тайсон цього хоче. Як він і казав, йому байдуже, де битися,

– підсумував Воррен.

Раніше повідомлялося, що бій Ф'юрі – Джошуа може пройти у грудні. Однак офіційної дати та місця проведення поки не оголошено.