Джошуа отказался от помощи Усика: промоутер рассказал, что произошло

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Гирн высказался по поводу решения своего подопечного вновь начать работать с молодым тренером Беном Дэвисоном. Глава Matchroom Boxing встал на защиту наставника, который в последнее время подвергается критике.

Он также подчеркнул, что тренерский опыт приходит с годами работы. Слова промоутера приводит Fight Your Corner.

Поможет ли Джошуа команда Усика

Промоутер подчеркнул, что молодой тренер не может сразу стать "старым лисом" в углу ринга, но его нынешняя работа делает его более сильным специалистом.

Бен хорошо знает Тайсона Фьюри, они много лет работали вместе. К тому же он никогда по-настоящему не покидал лагерь "Эй-Джея". Даже когда Энтони сотрудничал с командой Александра Усика, Дэвисон все равно вносил определенный вклад и давал стратегические советы,

– отметил Хирн.

Он также добавил, что на заключительном этапе карьеры Джошуа имеет полное право выбирать того, с кем ему максимально комфортно.

В бою с Фьюри "Эй-Джею" нельзя просто сказать: "Выходи и дави на него". Ему нужен четкий план. Имеет ли большое значение, кто именно его тренирует на этом этапе карьеры, когда речь идет о лагерях высочайшего уровня? В конце концов, все решает то, как именно боец проявит себя в конкретный момент,

– сказал промоутер.

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Напомним, к двум предыдущим поединкам Джошуа готовила команда Усика, под их руководством британец нокаутировал Джейка Пола и Кристиана Пренгу. Недавно брат "Цыганского короля" Шейн Фьюри заявлял, что Энтони ищет другого наставника.

Ожидается, что бой между Джошуа и Фьюри состоится в конце 2026 года. По разным источникам, рассматриваются даты 20 ноября в "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке или 11 декабря в Кардиффе (Уэльс).