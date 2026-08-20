"Нам это не нравится": промоутер рассказал, что происходит с боем Джошуа – Фьюри

Эдди Хирн опроверг слухи об окончательном согласовании боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. По словам промоутера, информация об официальном анонсе этого поединка не соответствует действительности.

Стороны действительно подписали контракт на проведение боя, однако в настоящее время ведут переговоры о внесении изменений в его условия. Об этом сообщает Bad Left Hook.

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В частности, главным вопросом остается место проведения боя.

Сейчас нет ничего определенного насчет объявления. Мы подписали контракт на бой, но они хотят изменить подписанное нами соглашение. Нам это не нравится, ведь это не то, чем мы занимаемся как компания,

– заявил Хирн.

Промоутер отметил, что организаторы настаивают на проведении поединка в США, в частности в Нью-Йорке. В то же время первоначальный контракт предусматривает проведение боя в Великобритании.

Похоже, все настаивают на том, чтобы бой состоялся в Нью-Йорке. Нет никакого желания разговаривать с правительством, Садиком Ханом (мэр Лондона, – прим. 24 Канал) или Transport for London. Просто: "Мы хотим провести этот бой в Америке". Тайсон Фьюри согласился провести его в Америке, а мы пока – нет,

– пояснил он.

В то же время представитель Джошуа не исключает, что сторонам удастся договориться об изменении условий контракта.

Если они сделают все, о чем мы говорили и что предварительно согласовали, тогда, думаю, есть очень хороший шанс, что бой состоится в Америке. Мы не хотим менять контракт, место проведения или страну-хозяйку, но готовы обсуждать, если они настолько настаивают на проведении боя в США,

– добавил промоутер.

Гирн также отреагировал на рекламные материалы Netflix, в которых намекнули на предстоящий анонс поединка. По его словам, платформа имеет право использовать подобные проморолики, поскольку стороны уже подписали контракт, однако договоренности об изменении его условий пока нет.

Тем временем Джошуа продолжает поддерживать форму. Боксер опубликовал видео, на котором отрабатывает удары в бассейне, что может свидетельствовать о его подготовке к потенциальному поединку с Фьюри.

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Ранее сообщалось, что бой Джошуа – Фьюри может состояться 20 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Также утверждалось, что боксеры уже подписали контракты.