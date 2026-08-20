Сторони справді мають підписаний контракт на проведення бою, проте наразі ведуть переговори щодо внесення змін до його умов. Про це повідомляє Bad Left Hook.

Які проблеми виникли під час організації бою між Джошуа та Ф'юрі

Зокрема, головним питанням залишається місце проведення бою.

Зараз немає нічого неминучого щодо оголошення. Ми підписали контракт на бій, але вони хочуть змінити підписану нами угоду. Нам це не подобається, адже це не те, чим ми займаємося як компанія,

– заявив Гірн.

Промоутер зазначив, що організатори наполягають на проведенні поєдинку у США, зокрема в Нью-Йорку. Водночас початковий контракт передбачає проведення бою у Великій Британії.

Схоже, всі наполягають на тому, щоб бій відбувся в Нью-Йорку. Немає жодного бажання поговорити з урядом, Садіком Ханом (мер Лондона, – прим. 24 Канал) чи Transport for London. Просто: "Ми хочемо провести цей бій в Америці". Тайсон Ф'юрі погодився провести його в Америці, а ми наразі – ні,

– пояснив він.

Водночас представник Джошуа не виключає, що сторонам вдасться домовитися про зміну умов контракту.

Якщо вони зроблять усе, про що ми говорили та що попередньо погодили, тоді, думаю, є дуже хороший шанс, що бій відбудеться в Америці. Ми не хочемо змінювати контракт, місце проведення чи країну-господаря, але готові говорити, якщо вони настільки наполягають на проведенні бою в США,

– додав промоутер.

Гірн також відреагував на рекламні матеріали Netflix, у яких натякнули на майбутній анонс поєдинку. За його словами, платформа має право використовувати подібні проморолики, оскільки сторони вже мають підписаний контракт, однак домовленості щодо зміни його умов наразі немає.

Тим часом Джошуа продовжує підтримувати форму. Боксер опублікував відео, на якому відпрацьовує удари в басейні, що може свідчити про його підготовку до потенційного поєдинку з Ф'юрі.

Можлива підготовка Джошуа до бою з Ф'юрі: дивіться відео з інстаграму Джошуа

Раніше повідомлялося, що бій Джошуа – Ф'юрі може відбутися 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Також стверджувалося, що боксери вже підписали контракти.