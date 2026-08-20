Известный ведущий рассказал о новых деталях поединка Фьюри – Джошуа

Британские звезды бокса Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа могут встретиться на ринге в Нью-Йорке. Одним из основных вариантов для проведения боя называют арену "Мэдисон-сквер-гарден".

Ведущий спортивного шоу talkSPORT Саймон Джордан заявил, что промоутер Джошуа Эдди Гирн, несмотря на публичное желание организовать поединок в Великобритании, осознает: бой, скорее всего, состоится именно в США. Об этом пишет Boxing News 24.

На какой арене пройдет бой Фьюри – Джошуа

Ранее Гирн заявлял, что Джошуа не подписал бы контракт, если бы знал, что поединок не состоится в Великобритании.

Бой состоится на арене "Мэдисон-сквер-гарден", и он это знает. Они знают, что бой будет в Америке. Думаю, они хотят сохранить определенное влияние на переговоры,

– сказал Джордан.

В то же время менеджер Фьюри Спенсер Браун сообщал, что команда "Цыганского короля" уже готова к тренировочному сбору, но ожидает согласования последних организационных деталей.

Джордан также высказался о статусе предстоящего противостояния. По его мнению, называть бой "событием поколения" некорректно, поскольку главным мотивом его проведения является финансовая составляющая.

Это бой ради денег. Мы можем называть его событием поколения, но если бы это действительно было событие поколения, оно состоялось бы тогда, когда за ним стояла бы реальная спортивная ценность и на кону стояло бы нечто большее, чем просто наследие бойцов,

– отметил ведущий.

Сам Фьюри ранее заявил, что новости о бое появятся в ближайшее время. Ожидается, что презентация поединка пройдет у одной из известных достопримечательностей Великобритании.