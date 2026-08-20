Ведучий спортивного шоу talkSPORT Саймон Джордан заявив, що промоутер Джошуа Едді Гірн, попри публічне бажання організувати поєдинок у Великій Британії, усвідомлює: бій, найімовірніше, відбудеться саме у США. Про це пише Boxing News 24.
На якій арені пройде бій Ф'юрі – Джошуа
Раніше Гірн заявляв, що Джошуа не підписав би контракт, якби знав, що поєдинок не відбудеться у Великій Британії.
Бій відбудеться на арені "Медісон-сквер-гарден", і він це знає. Вони знають, що бій буде в Америці. Думаю, вони хочуть зберегти певний вплив на переговори,
– сказав Джордан.
Водночас менеджер Ф'юрі Спенсер Браун повідомляв, що команда "Циганського короля" вже готова до тренувального табору, але очікує на погодження останніх організаційних деталей.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Джордан також висловився про статус майбутнього протистояння. На його думку, називати бій "подією покоління" некоректно, оскільки головним мотивом його проведення є фінансова складова.
Це бій заради грошей. Ми можемо називати його подією покоління, але якби це справді була подія покоління, він відбувся б тоді, коли за ним стояла реальна спортивна цінність і на кону було щось більше, ніж просто спадщина бійців,
– зазначив ведучий.
Сам Ф'юрі раніше заявив, що новини щодо бою з'являться найближчим часом. Очікується, що презентацію поєдинку проведуть біля однієї з відомих пам'яток Великої Британії.