Браун зазначив, що переговори щодо бою надто затягнулися, а відсутність конкретики стосовно місця його проведення дедалі більше непокоїть команду Ф'юрі. Про це повідомляє Sky Sports.

Бій Ф'юрі – Джошуа: що розповів Браун

Менеджер побоюється, що інтерес уболівальників до потенційного протистояння двох британських зірок може згаснути.

Якби ви запитали мене тиждень тому, я б сказав "ні", але зараз трохи непокоїть те, що справа не рухається вперед. Нам потрібно провести цей бій. Не можна ж постійно бити мертвого коня, правда? Ми вже місяцями б'ємо цього мертвого коня,

– сказав Браун.

Він зазначив, що команда Ф'юрі більше не наполягає на конкретному місці проведення поєдинку та хоче якомога швидше отримати остаточне підтвердження.

Давайте проведемо цей бій там, де завгодно – чи то в Тімбукту, чи то на стадіоні "Вемблі". Ми просто хочемо, щоб про нього оголосили. Людям це вже набридає. Ми ризикуємо по-справжньому втомити публіку,

– сказав менеджер.

За словами Брауна, Ф'юрі планує вирушити до тренувального табору вже цього тижня, а вся його команда готова розпочати підготовку.

Тайсон хоче вирушити до тренувального табору вже цього тижня, тому ми чекаємо на оголошення цього тижня. Ми хочемо, щоб усе було завершено. Хочемо закрити це питання. Я думаю, що все вже готове. Сумки зібрані. Вся команда готова. Ми все передбачили. Ми просто чекаємо на сигнал до старту,

– додав він.

За інформацією, бій Ф'юрі – Джошуа запланований на 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Повідомляється, що обидва британці вже підписали контракти на поєдинок.

Очікується, що офіційне оголошення бою та масштабна презентація відбудуться до кінця серпня.

Водночас президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що поєдинок планують офіційно санкціонувати як фінальний елімінатор WBC. Переможець стане обов'язковим претендентом на титул організації у надважкій вазі.