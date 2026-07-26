Уже в первом раунде Пренга дважды отправил Энтони в нокдаун, что стало настоящим шоком для публики, пишет 24 Канал . Однако эксчемпион мира "выжил" и в следующем раунде нокаутировал соперника из Албании.

Почему карьера Джошуа повисла на волоске

В комментарии после боя Эдди Хирн, промоутер Джошуа, прокомментировал ход противостояния. Он отметил, что в первом раунде карьера "Эй-Джея" повисла на волоске от краха.

Сам факт того, что он сегодня вышел в ринг, поражает. После двух нокдаунов в первом раунде казалось, будто его карьера может завершиться, но он снова нашел в себе силы подняться и продолжить сражаться. Он делал это всегда, в том числе последние семь месяцев. Это тяжело даже для команды, а представьте, как это для него,

– заявил Хирн.

Промоутер объяснил неубедительное выступление Джошуа тем, что в декабре 2025 года боксер попал в ДТП, в котором потерял двух друзей Сину Гами и Роберта Латца.

По словам Хирна, бокс спас Джошуа и помог пережить великую трагедию.

"Вы не знаете, почему ему пришлось пройти в том лагере, потому что он сильный человек и любит справляться со своими проблемами самостоятельно. Я не говорю, что это правильно, но это его способ", - резюмировал Хирн.

Напомним, победа Джошуа в бою против Пренги обеспечила за британцем право встретиться с эксчемпионом мира Тайсоном Фьюри, который накануне досрочно победил Мариуша Ваха.

В апреле 2026 года Энтони и Тайсон договорились о бое, которое должно состояться еще в 2026 году.

Сразу после победы над Пренгой 36-летний Джошуа пообещал "вырвать сердце" Тайсона Фьюри.