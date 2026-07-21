К предстоящему бою Джошуа подходит с максимальной мотивацией. Об этом в интервью Sky Sports News заявил промоутер Эдди Гирн.

В какой форме находится Джошуа перед боем с Пренгой

По словам главы Matchroom Boxing, "Эй Джей" находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру. Дополнительным фактором успеха стала подготовка в тренировочном лагере украинца Александра Усика.

Эй Джей сейчас в лучшей форме в своей жизни. Он тренировался в лагере Усика и невероятно мотивирован не только победить, но и устроить шоу,

– подчеркнул промоутер.

Гирн призвал фанатов не мигать во время боя, поскольку ожидает настоящих "фейерверков" на ринге. Он также подчеркнул, что Джошуа не недооценивает соперника и настроен действовать максимально жестко и безжалостно.

Для британского боксера это будет первый выход на ринг в 2026 году после громкой победы над Джеком Полом в прошлом году. Эксклюзивную прямую трансляцию поединка обеспечит стриминговая платформа DAZN.

Для Джошуа этот бой станет своеобразной проверкой сил после длительного перерыва, вызванного тяжелой автокатастрофой, в которую он попал в конце 2025 года.

Боксерский вечер вызывает особый интерес у украинских болельщиков еще и благодаря андеркарду. Свой второй поединок на профессиональном ринге проведет олимпийский чемпион Александр Хижняк, которому будет противостоять непобежденный француз Ленни Патрач.