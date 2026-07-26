Джошуа пообещал "вырвать сердце" Тайсону Фьюри и вспомнил об Усике

Энтони Джошуа 25 июля одержал свою очередную победу, нокаутировав в Саудовской Аравии албанца Кристиана Пренга. После боя "Эй-Джей" обратился к Тайсону Фьюри, с которым должен провести бой позже этого года.

В комментарии после победы Джошуа сказал, что "вырвет сердце" Фьюри во время их поединка, сообщает 24 Канал.

Джошуа пригрозил Фьюри

Британец, который в апреле отказался выйти на ринг с Тайсоном после его победного возвращения, назвал себя "самым жестким" и "самым беспощадным" чемпионом, который когда-либо существовал.

Энтони заметил, что Фьюри не сможет его остановить, ведь "Цыганский король" – не Александр Усик.

Никто не сможет меня остановить. Он не Александр. А если серьезно, у всего этого есть две стороны. Одна – это огонь. Надо иметь эту страсть, эту энергию. Но есть и другая сторона – уважение. Я уважаю все, что он сделал, и все, чего он добился. Однако я боец и я уже давно призывал организовать этот поединок. Теперь мы наконец здесь,

– сказал "Эй-Джей".

Что известно о бое Джошуа – Фьюри

Британские боксеры еще весной заключили соглашение о том, что проведут сражение в четвертом квартале 2026 года. Их поединок, вероятно, состоится в Великобритании.

Накануне оба бойца провели свои промежуточные бои: Фьюри 24 июля досрочно одолел польского ветерана Мариуша Ваха, тогда как Джошуа после того, как дважды побывал в нокдауне, нокаутировал Кристиана Пренга.

Добавим, что на кону поединка между британцами может быть чемпионский титул по версии WBA. По меньшей мере, на этом настаивает менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун.