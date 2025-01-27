Усик спрогнозировал победителя гипотетического боя Джошуа против "Железного Майка"

Подъехал еще один прогноз на гипотетический бой современного боксера с легендой. Речь идет о воображаемом поединке между Энтони Джошуа и Майком Тайсоном.

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик пофантазировал и сделал свой прогноз на эту битву. Непобедимый украинец сделал ставку на своего бывшего соперника, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Верит в Эй Джея

Усик уверен, что в праймовой битве Энтони Джошуа против Майка Тайсона победил бы первый.

Справка. В ноябре 2024-го "Железный Майк" вернулся на ринг, но проиграл по решению судей боксеру-блогеру Джейку Полу. Энтони Джошуа в последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда досрочно проиграл (в 5-м раунде) Даниэлю Дюбуа.

Интересно, что ранее прогноз на похожую битву оставил Леннокс Льюис. Легендарный экс-боксер заявил, что праймовый "Железный Майк" нанес бы Александру Усику поражение.

Недавно также свои ставки на гипотетический бой Усика против Эвандера Холифилда сделали британский боксер Дерек Чисора и бывший чемпион мира WBO в первом тяжелом весе Джонни Нельсон. Оба стали на сторону Холифилда.

Отметим, что Джошуа ждет решения Тайсона Фьюри относительно возможного возвращения в ринг ради боя. У "Цыганского короля", который в январе 2025-го закончил карьеру, есть не так много времени, чтобы окончательно определиться со своим ближайшим будущим. Зато Александр Усик ждет боя Дюбуа с Джозефом Паркером, где "Динамит" будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии IBF в хевивейте.