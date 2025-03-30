Чисора посоветовал соперника Усику, чтобы доказать свое величество в королевском весе

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался относительно выбора следующего соперника Александра Усика. Del Boy сделал свой выбор между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

41-летний боксер из Великобритании не стал делать ставку на своего звездного земляка Даниэля Дюбуа. По мнению Дерека Чисоры, Александру Усику нужно согласиться за защиту пояса WBO против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Странный совет от Чисоры

По словам ветерана бокса, Усик уже однажды остановил "Динамита", поэтому ему следует дать шанс сопернику из Новой Зеландии. Только эта защита титула подтвердит доминирование непобедимого украинца в хевивейте.

Если он хочет доказать, что он лучший, ему нужно защитить свой титул против Джозефа Паркера. Чтобы быть лучшим, нужно драться со всеми. Он дважды боксировал с Тайсоном Фьюри, дважды с Эй Джеем. Он боксировал со мной один раз. Он боксировал один раз с Даниэлем Дюбуа. Поэтому я думаю, что сейчас он должен дать шанс Джозефу Паркеру,

– заявил Чисора.

Напомним, что WBO обязала Усика провести защиту пояса против обязательного претендента по линии и временного чемпиона Джозефа Паркера. В прессе было несколько вариантов, которые помогу Александру не потерять пояс ради реванша с Дюбуа. Команде украинца нужно отправить официальные документы в WBO, чтобы отсрочить поединок с Паркером.

Также была информация, что Джозефу могут заплатить, чтобы он не препятствовал поединку за "абсолют" между "Украинским котом" и "Динамитом". Новозеландец уже даже оригинально обратился к Усику.

Ранее Чисора заявлял, что хочет подраться с Усиком в своем юбилейном 50-м бою, но теперь изменил свой выбор на Даниэля Дюбуа.