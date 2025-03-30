IBF может санкционировать бой Дерека Чисоры против Даниэля Дюбуа. Подобное решение боксерская организация может официально объявить уже 22 апреля. В таком случае Дюбуа нужно будет провести защиту пояса IBF против Del Boy до 21 июня текущего года.

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Чисора хочет подраться с Дюбуа

41-летний ветеран бокса в очередной раз прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг его возможной битвы против "Динамита". Чисора заверил, что хочет выйти в ринг против Дюбуа. Дерек выбрал два футбольных стадиона, на которых бы хотел устроить британскую битву с чемпионом IBF, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Хочу драться с Дюбуа, и я точно знаю, что смогу продать "Уэмбли" или стадион "Тоттенхэм" на этот бой. Я хочу поблагодарить болельщиков из Манчестера, которые пришли на мой бой против Валлина, и поблагодарить Фрэнка Уоррена и Queensberry, потому что это было невероятно. Это было великолепное шоу. Но я знал, что делаю... Оно не будет последним в Великобритании,

– заявил Чисора.

К слову. Предыдущий бой Чисоры против шведа Отто Валлина, в котором британец победил по решению судей, стал для него последним в Манчестере. Эта победа стала для Дерека 36-й в профессионалах (23 – нокаутом) при 13 поражениях в 49-ти боях.

Опытный боксер добавил, что уже все спланировал для финального боя. Чисора выразил желание вернуться в ринг уже летом этого 2025-го года. Дерек не хочет откладывать бой за титул, чтобы в своем 51-м поединке встретиться с победителем пары Дюбуа – Усик.

Проведу 50-й, и тогда я точно закончил. Я должен это сделать. Я не могу продолжать это делать. У меня есть только еще один тренировочный лагерь. Сейчас я это чувствую. Поэтому мой последний бой будет за титул чемпиона мира, это все или ничего, брат,

– подчеркнул Чисора.

Ранее Дерек среди своих желаемых соперников называл украинца Александра Усика, за которого проголосовала манчестерская публика после боя против Валлина.

В то же время Дюбуа сконцентрирован на выборе соперников среди Усика и Джозефа Паркера. Против последнего у Даниэля есть особая мотивация после сорванного февральского боя из-за его болезни.