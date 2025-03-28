Такое решение боксерской организации может обязать Даниэля Дюбуа провести обязательную защиту пояса против Дерека Чисоры. Уже даже известен дедлайн такой защиты титула – до 21 июня.

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Реакция Чисоры

Вероятно, что данное решение официально объявят 22 апреля. Однако в IBF не планируют препятствовать реваншу Дюбуа против Александра Усика. Бой за "абсолют" в хевивейте является номером один для всех боксерских организаций.

Чисора уже отреагировал на подобное решение IBF. Дерек заверил, что готов к поединку против чемпиона мира, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Чисоры в соцсети "Х".

Я готов к войне. Устроим блокбастер на стадионе Тоттенхэма для моего 50-го боя,

– написал Дерек.

Не исключено, что следующий бой Чисоры станет не только юбилейным, но и последним в его карьере. За спиной Дерека уже 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений в 49-ти боях.

Напомним, что в последнем бою 41-летний Чисора сенсационно побил шведа Отто Валлина. После победной встречи Дерек устроил настоящий перформанс на ринге в Манчестере с выбором своего следующего соперника. Местная публика проголосовала за Усика. Также в своих соцсетях ветеран бокса заявил, что хочет провести юбилейный поединок против непобедимого украинца.