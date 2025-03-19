В ночь на 9-го февраля 2025-го года Дерек Чисора провел свой последний бой в Великобритании. Ветеран бокса одержал победу над шведом Отто Валлином по единогласному решению судей.

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Ветеран бокса готов к реваншу

После победы прямо на манчестерском ринге устроил настоящий перформанс с голосованием за следующего соперника в юбилейном 50-м бою. Дерек выбрал трех боксеров – Александра Усика, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Как раз за украинца зрители устроили самые большие овации.

Дерек Чисора продолжает придерживаться мнения реванша с Александром Усиком. В соцсетях "Del Boy" выложил архивное совместное фото с украинским чемпионом из роскошного автомобиля, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Я хочу провести свой последний бой против Александра Усика,

– написал Чисора в соцсетях.



Чисора подраться с Усиком в своем 50-м бою / Скриншот из соцсетей Дерека

Ранее 33-летний британский боксер Энтони Ярд заявлял, что украинский чемпион является идеальным соперником для Дерека Чисоры в юбилейном 50-м бою в профессионалах.

Напомним. 31 октября 2020 года Усик разделил ринг с Чисорой, который должен был состояться раньше. Но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Победу по единогласному решению праздновал украинский боксер. После поединка Чисора угостил Усика бургерами.

Эксперты издания Boxingnews24 разнесли решение Дерека побоксировать против топовых гигантов хевивейта, которые просто развалят 41-летнего британца. Сейчас за спиной Чисоры 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений в 49-м проведенном поединке.