Была информация, что WBO официально заставила Александра Усика провести обязательную защиту титула против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. На договоренность дали 30 дней. Такое решение срывает реванш украинца с Даниэлем Дюбуа.

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Однако существует вариант, что новозеландцу просто заплатят, чтобы тот не препятствовал второй битве Усика и Дюбуа. А после реванша подрался с триумфатором поединка.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен намекнул, что реваншу между Усиком и Дюбуа быть. Он назвал боксера, с которым может подраться победитель реванша, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Джозеф Паркер является обязательным претендентом от WBO, он в отличной позиции, он сейчас временный чемпион. Сейчас очень вероятно, что он подерется с победителем этого поединка,

– сказал Уоррен.

Напомним, что 22 февраля в Эр-Рияде Джозеф Паркер легко защитил пояс временного чемпиона. Новозеландский боксер во втором раунде нокаутировал Мартина Баколе, который в последний момент заменил заболевшего Даниэля Дюбуа.

После этой победы за спиной Паркера 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения в 39-ти проведенных боях. Джозеф был повержен только Диллианом Уайтом, Энтони Джошуа и Джо Джо Джойсом.